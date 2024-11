Lote 3 das novas concessões terá rodovias estaduais duplicadas entre Londrina e São Paulo

Essa é a última matéria da série de reportagens que apresenta as principais obras do Lote 3. As reportagens anteriores já abordaram as melhorias em Ponta Grossa, na Rodovia do Café, e na região do Vale do Ivaí.

O edital do Lote 3 das novas concessões rodoviárias do Paraná, publicado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), vai duplicar a PR-445 e a PR-323 entre Cambé, na região de Londrina, até a divisa com São Paulo. O leilão está marcado para o dia 12 de dezembro na B3, a Bolsa de Valores do Brasil.

A duplicação da PR-445 vai do km 86+880 em Cambé, após a pista já duplicada, e segue até o km 95+800, em Warta, distrito de Londrina. No início do trecho a rotatória existente será substituída por um viaduto do tipo Diamante, em que há uma saída e um retorno para a rodovia em ambos os sentidos de tráfego, pela pista da direita. Também será implantado um viaduto do tipo Parclo, que é utilizado como um retorno em desnível, no km 91+220.

A PR-323 será duplicada do km 2+750, próximo à divisa com São Paulo, e dentro do território de Sertaneja, até o km 60, em Warta, passando por Sertanópolis. Para acompanhar as duplicações, serão realizadas obras de ampliação de capacidade nas pontes sobre o Rio Paranapanema e sobre o Rio Tibagi, com 630 metros e 550 metros de extensão respectivamente, e também em pontes de menor extensão sobre o Rio Ribeirão do Cerne, próximo ao perímetro urbano de Sertanópolis, e sobre o Rio Couro do Boi, no meio do caminho entre Sertanópolis e Warta.





As demais obras de arte especiais (OAE) incluem, em Sertaneja, um viaduto do tipo Diamante no entroncamento com a PR-160, e dois Parclos, no km 13+400 e no km 18.

Já no território de Sertanópolis serão seis Parclos, no km 22+900, km 28, km 39+340, km 45+280, km 50+400 e km 55+520, além de um viaduto do tipo Trombeta, que tem três ramos de acesso, no km 31+730, entroncamento com a PR-437, acesso para Primeiro de Maio.





No perímetro urbano de Sertanópolis as duas rótulas vazadas nos entroncamentos com a PR-090 serão substituídas por um Diamante e um Trombeta. Também serão implantadas vias marginais e uma ciclovia na PR-323, e uma passarela para pedestres no km 35. E na PR-090 será implantada uma via marginal do novo viaduto até a rotatória próxima ao Lago Tabocó, e uma passarela para pedestres no km 390,730, localidade de Vila Rural.

