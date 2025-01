Luan Santana e Sorriso Maroto fazem shows no fim de semana no Litoral do Paraná

Confirmado como a surpresa desta edição do Verão Maior Paraná, Luan Santana está entre as atrações do evento no próximo fim de semana, que vai contar ainda com shows de Sorriso Maroto, João Neto & Frederico e Bruninho & Davi.





Vai ser a quarta semana seguida de shows gratuitos em Matinhos e Pontal do Paraná que, até o momento, reuniram um público superior a 800 mil pessoas.





Luan Santana já esteve no palco do Verão Maior no ano passado, quando reuniu o segundo maior público da história do evento, com 136 mil pessoas agitando as areias da praia de Caiobá. Ele se apresenta novamente no mesmo local no próximo sábado (1º), trazendo seus grandes sucessos, como “Meio Termo”, “Eu, Você, o Mar e Ela” e “Meteoro da Paixão”.





Pai recentemente, o cantor possui mais de 36 milhões de seguidores em suas redes sociais e mais de 10 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify. Ele arrasta fãs por todo o país e promete mais um show inesquecível para turistas e moradores do litoral do Paraná.





Na sexta-feira (31), quem anima o público em Matinhos é o grupo de pagode Sorriso Maroto, que tem quase 30 anos de estrada, marcando festas de todas as gerações mais recentes. Eles prometem colocar as pessoas para sambar ao som de grandes clássicos da carreira, como “Apaguei pra Todos”, “Ela”, “Sinais” e “Assim você Mata o Papai”.





Com duas dezenas de discos lançados e milhares de fãs, o grupo formado por Bruno Cardoso, Sérgio Jr., Cris Oliveira, Vinícius Augusto e Fred Araújo está numa fase de revival dos clássicos. Em 2024, o show Sorriso As Antigas levou mais de 60 mil pessoas ao Maracanã, um ano depois do lançamento de "Sorriso Eu Gosto - No Pagode", projeto que apresenta regravações de sucessos do grupo em formato de roda de samba.





Já em Pontal do Paraná, o fim de semana será dedicado ao sertanejo, começando com a dupla Bruninho & Davi tocando os sucessos do gênero na sexta, no Centro de Eventos Marissol. Com 15 anos de atividade, eles são um dos grandes nomes do sertanejo universitário atual, somando mais de 1 bilhão de visualizações no Youtube.





No sábado, será a vez de João Neto & Frederico animarem o público em Pontal ao som das músicas que gravaram ao longo de 25 anos de carreira, como “Tá Combinado”, “Ele não vai Mudar”, “Porque eu Presto” e outras grandes composições do gênero.