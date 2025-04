Lula fará visita a Ortigueira para oficializar assentamento de 400 famílias do MST

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva e ministros confirmam agenda no Paraná no próximo dia 30 de abril. A visita vai oficializar a criação do assentamento de mais de 400 famílias na comunidade Maila Sabrina, localizada no limite entre os municípios de Ortigueira e Faxinal, na região Central do estado.





O presidente será recebido com um churrasco comunitário e a apresentação da Orquestra Popular Camponesa - formada por crianças, adolescentes e adultos integrantes do MST-PR. A previsão é de que Lula chegue por volta das 10h30 e fique até 15h.

O assentamento é reivindicado há 22 anos pelo MST. A área de 10.500 hectares era conhecida como fazenda Brasileira e, antes de ser ocupada, servia para a criação de búfalos e estava em estado de degradação ambiental intenso. Cerca de 1600 pessoas vivem no local, com cultivo de grãos, hortaliças, verduras e frutas, pequenas criações de animais e também produção orgânica.