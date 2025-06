Mais de R$ 72 milhões do Nota PR deixam de ser resgatados no 1º semestre

Mais de R$ 72,5 milhões em créditos do Nota Paraná foram cancelados nos seis primeiros meses de 2025 por falta de resgate pelos participantes do programa. O número representa um aumento de 12,64% em comparação com o primeiro semestre de 2024, quando expiraram cerca de R$ 64,4 milhões, segundo dados da Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda).





Esse é o maior valor já registrado pelo programa em cinco anos, o que, para a coordenadora do Nota Paraná, Marta Gambini, acende um sinal de alerta para a própria população, que deve ficar atenta aos prazos para evitar esse cancelamento.

“Os créditos têm validade de 12 meses desde que foram gerados, então o consumidor tem um ano para transferi-los para sua conta bancária ou usá-lo para o pagamento do IPVA”, lembra Gambini.





Esses R$ 72,5 milhões cancelados neste primeiro semestre foram gerados entre os meses de janeiro e junho de 2024. Nesse período, o Nota Paraná distribuiu R$ 190,74 milhões em créditos e prêmios — o que significa que 38% desse valor deixou de ser resgatado. Nesses casos, o dinheiro retorna para o Tesouro do Estado.





Ainda assim, a coordenadora do programa destaca que a prioridade é sempre a devolução desses valores ao cidadão. “Queremos que esses créditos sempre retornem ao consumidor que colocou o CPF em suas notas fiscais. Por isso, estamos sempre orientando os participantes a abrirem o aplicativo e consultar seu saldo para não deixá-lo expirar”, reforça Gambini.





Exemplo disso é a recente redução no valor mínimo para as transferências para contas correntes, que passou a ser de apenas R$ 5. Até então, o participante do programa tinha que acumular um total de R$ 25 em créditos de ICMS para poder fazer esse resgate, o que, segundo muitos consumidores, era uma das principais causas dos cancelamentos. De acordo com a Sefa, em apenas cinco dias desde a liberação dos saques a partir de R$ 5, mais de R$ 2,9 milhões em créditos do Nota Paraná foram resgatados.

DE OLHO NO APP



Como explica a coordenadora do programa, a desatenção dos consumidores também ajuda a explicar o montante expirado. Segundo ela, é muito comum que as pessoas esqueçam de abrir o aplicativo o Nota Paraná regularmente e, com isso, acabam esquecendo o valor na conta até que sejam expirados.

“Sempre há quem diz que deveríamos ligar para os participantes, mas isso é inviável. São mais de 5 milhões de cidadãos cadastrados, então não há como fazer essa comunicação direta com cada um deles. O que fazemos são lembretes recorrentes pela imprensa e pelas redes sociais para lembrar a população de consultar seu saldo”, reforça.





COMO CONSULTAR

Os consumidores podem checar a validade dos seus créditos pelo aplicativo Nota Paraná. Basta acessar a opção “Conta Nota Paraná” e consultar a aba “Meu Extrato”. Nessa tela, é possível conferir os valores adicionados mês a mês e, ao lado de cada um deles, a data em que eles vão expirar.

Já pelo site do programa, a informação sobre a validade dos créditos está disponível na seção “Minha Conta Corrente” e pode ser visualizada na área “Meu Extrato” na parte inferior da tela.





