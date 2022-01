Mais três pontos do Litoral passam a ser considerados próprios para banho no Paraná

Mais três pontos do Litoral Paranaense passaram a ser considerados próprios para banho. A informação é do Boletim de Balneabilidade, divulgado pelo IAT (Instituto Água e Terra), nesta sexta-feira (21).

Antes considerados inapropriados para banho e prática de esportes aquáticos, os três pontos receberam nova classificação no último boletim. São eles: em frente ao posto policial na Praia de Encantadas, na Ilha do Mel, município de Paranaguá; na altura na rua Alvorada, na praia Brava de Caiobá, município de Matinhos; e o balneário Flamingo, também em Matinhos.

Os locais considerados impróprios para banho são aqueles que podem trazer risco para a saúde humana e são sinalizados pelo IAT com bandeiras vermelhas. O contato com a água nesses lugares pode causar otites, gastrenterites, dermatites, entre outras doenças.





O IAT monitora 66 pontos em todo o Paraná, entre o Litoral e praias de água doce nas regiões Norte e Oeste do estado. Desses, 58 são considerados próprios para banho.





Ao todo, oito locais são impróprios para banho. Em Matinhos, não é indicado nadar à esquerda do morro, na praia Central; na altura da rua Londrina, na praia Brava de Caiobá; e na altura da rua Jacarezinho, também na Praia Brava. Em Guaratuba, são impróprios para banho os pontos na altura da rua Frederico Nascimento, na praia Caieiras; e à esquerda da rua Ponta Grossa. Na Ilha do Mel, em Paranaguá, não se deve nadar à direita do trapiche da praia de Encantados e, em Antonina, na ponta da Pita. Já a praia de São Miguel do Iguaçu (Região Oeste) é o único local de água doce citado como impróprio para banho no relatório.