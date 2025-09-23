Mandaguari terá desvios de tráfego na PR-444 a partir desta quarta-feira

O tráfego de veículos na PR-444 em Mandaguari (Noroeste) será alterado a partir desta quarta-feira (24) no km 38, para avançar na obra de uma nova trincheira. Segundo o DER-PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná), a partir das 13h30, o trânsito será direcionado para as novas alças de acesso no próprio local, permitindo prosseguir na escavação da passagem inferior abaixo da pista da rodovia. Estas alterações vão permanecer até a finalização da obra.





Os acessos locais, pela Estrada do Alegre, Avenida Chaker Abrahim e Avenida Herlei Rodrigues, ficarão interditados nestes pontos durante a obra, com os usuários devendo acessar a PR-444 e fazer um retorno em uma das interseções próximas.





O trecho estará com sinalização provisória orientando os motoristas, que devem seguir com cautela e atenção redobrada, especialmente com as mudanças no tráfego.

A nova trincheira está incluída um convênio entre a SEIL (Secretaria de Infraestrutura e Logística) e a Prefeitura de Mandaguari, que inclui também dois novos viadutos no km 34 e km 35.





O investimento é de R$ 26.295.000,00, sendo R$ 24.345.752,21 de recursos da SEIL e R$ 1.949.247,79 de contrapartida do município, que é o responsável pela administração da empreitada. Cabe ao DER/PR fiscalizar o andamento da obra.





