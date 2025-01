Mar de água doce atrai turistas e beneficia as cidades do Norte do Paraná

Durante o verão, o Norte Pioneiro do Paraná se destaca como uma das principais opções turísticas para quem busca lazer, aventura e tranquilidade. Com paisagens exuberantes, infraestrutura em expansão e atrativos naturais únicos, as cidades de Ribeirão Claro e Carlópolis, situadas às margens da represa da Hidrelétrica de Chavantes, são exemplos do potencial para o turismo da região.





A região faz parte do projeto Angra Doce, que une cinco cidades do Paraná e cinco de São Paulo em torno das belezas naturais e da infraestrutura proporcionada pela represa da hidrelétrica. Portanto, a represa, com seus impressionantes 420 quilômetros quadrados de águas azul-esmeralda, é o coração da área e oferece diversas atividades ao ar livre.

"O que mais atrai aqui é a natureza e o ambiente familiar, com locais para prática de esportes, natação e pesca", comenta Emerson de Oliveira, um orgulhoso morador de Carlópolis. Além disso, outros pontos turísticos são parada obrigatórias para quem conhece o município: o mirante e a igrejinha de Nossa Senhora de Fátima, por exemplo, tem vista privilegiada de toda a região.





EM RIBEIRÃO CLARO, MORRO DO GAVIÃO É UM DOS DESTAQUES NA REGIÃO

Com uma vista panorâmica que é um verdadeiro cartão postal, o Morro do Gavião proporciona ambiente de paz e conexão com a natureza. "Fiquei encantada com essa vista. A subidinha não é fácil, mas vale a pena”, brinca a turista Alessandra Ferreira, de Ourinhos, no interior de São Paulo.





CRESCIMENTO

O turismo na região vem sendo impulsionado por investimentos em infraestrutura, que ampliam a capacidade de receber visitantes. Resorts, pesqueiros e atrações como a Rota do Rosário integram o conjunto de opções para quem busca experiências completas.





"As cidades estão com uma estrutura muito boa, e a expectativa para o verão é muito positiva. Tenho a certeza de que teremos recordes de visitações", afirma Mara Melo, presidente da Aturnopi (Associação Turística do Norte Pioneiro).

Os impactos econômicos também são celebrados pelos empresários locais. Rodrigo Amaral, dono de uma pastelaria em Carlópolis, enumera os benefícios para o comércio. "O turista chega, o hotel fica cheio, as pessoas consomem nas lojas. Todo mundo ganha com esse movimento, é uma reação em cadeia", afirma.





Já Phelipe Higgins, empresário de Ribeirão Claro, ressalta o apelo irresistível dos atrativos naturais. "No verão, a represa é um dos maiores atrativos, com turismo náutico e diversas atividades ao ar livre. É como ter um verdadeiro mar de água doce no interior do Paraná", descreve.

ANGRA DOCE





O projeto Angra Doce tem atraído a atenção de investidores de todo o Brasil e promovido o desenvolvimento local. "Estamos percebendo o interesse em promover investimentos nas cidades incluídas no projeto de Angra Doce, o que fortalece o turismo e gera crescimento econômico", complementa Mara Melo, presidente da Aturnopi.





VERÃO MAIOR PARANÁ – Toda a programação do Verão Maior Paraná pode ser conferida no site exclusivo do Governo do Paraná, o pr.gov.br/verao . Serão 33 shows nacionais gratuitos nas arenas de Matinhos e Pontal do Paraná, além de grande programação esportiva nas arenas das praias do Litoral e na região Noroeste.





