Margarita Sansone, primeira-dama de Curitiba, morre aos 79 anos

Faleceu nesta terça-feira (20) a primeira-dama de Curitiba, Margarita Pericás Sansone. Jornalista, escritora, fundadora e primeira presidente da FAS (Fundação de Ação Social), Margarita estava internada em um hospital de Curitiba desde o início de agosto e faleceu em decorrência de um linfoma.







“Minha amada Margarita Pericás Sansone partiu hoje, deixando um vazio imenso em meu coração e na vida de todos que tiveram a bênção de conhecê-la. Margarita foi a luz que guiou meus passos, minha companheira incansável e a razão de muitos dos meus sorrisos”, disse o prefeito Rafael Greca.

O velório da primeira-dama ocorre, nesta quarta-feira (21), a partir das 10 horas, no Memorial de Curitiba, seguido de missa, às 15 horas, no mesmo local. Na sequência, será realizado o sepultamento no túmulo da família Bernardo Pericás Moya, no Cemitério Municipal São Francisco de Paula.





O prefeito pede que, ao invés de coroas em homenagem à primeira-dama, sejam destinadas doações de alimentos para o Banco de Alimentos ou artigos para o Disque Solidariedade, através do telefone 156.

