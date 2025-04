Maringá anuncia show do cantor Luan Pereira como atração de aniversário da cidade

Em celebração ao aniversário de 78 anos, Maringá (Noroeste) anunciou o show do cantor e compositor sertanejo Luan Pereira. Essa é a segunda atração confirmada da festa, que também terá apresentação da cantora Duda Bertelli. A apresentação acontece no dia 12 de maio, a partir das 20h, no Parque de Exposições Francisco Feio Ribeiro.

O prefeito de Maringá Silvio Barros (PP) destaca que as atrações do show do aniversário de 78 anos de Maringá valoriza talentos da nova geração.