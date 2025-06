Maringá convoca 156 novos professores aprovados em concurso público

A Prefeitura de Maringá (Noroeste) convocou 156 novos professores aprovados em concurso público para reforçar a educação municipal. Foram convocados 137 professores de apoio, 10 de educação física, seis de artes e três de língua inglesa para atuação de 20 horas nos Cmeis (Centos Municipais da Educação Infantil) e escolas municipais. O edital de convocação nº 023/2025 foi publicado no Diário Oficial na quarta-feira (18).





A nova convocação amplia o número de profissionais da rede municipal de ensino. A ampliação do quadro de servidores foi possível por meio da lei municipal nº 1.481/2025 proposta pela Prefeitura de Maringá e aprovada pela Câmara de Vereadores.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O secretário de Educação, Fernando Brambilla, explica que os professores de apoio reforçam o atendimento aos alunos com transtorno do espectro autista. Os demais profissionais vão atuar nas outras áreas curriculares, como educação física, artes e língua inglesa.





“Essas contratações são um avanço importante para a educação e representam mais qualidade ao processo de ensino-aprendizagem nas escolas e Cmeis”, disse. Desde o início do ano, o município convocou 236 professores para atuação em sala de aula, incluindo professor geral 20 horas, professor 20 horas para apoio em sala e professores de arte, educação física e língua inglesa.





Os candidatos convocados devem comparecer a Coordenadoria de Recrutamento, localizada na Secretaria de Gestão de Pessoas, no segundo andar do Paço Municipal, no prazo de cinco dias úteis a partir desta segunda-feira (23).