Maringá fará mutirão de descarte correto de materiais no sábado

Um mutirão de descarte correto de materiais será organizado pela Prefeitura de Maringá (Noroeste) no próximo sábado (9). O Programa Maringá Recicla, que será feito com o apoio da Secretaria de Limpeza Urbana e Instituto Ambiental da cidade, ocorrerá das 8h30 às 11h30, na Avenida Pedro Taques, 1381, no Jardim Alvorada.

Na iniciativa, os materiais que podem ser descartados são: cartelas de medicamentos vazias, bijuterias usadas, esponjas de uso doméstico, sucatas eletrônicas, roupas e calçados usados em bom estado de conservação e óleo de cozinha pós-fritura.

Marisa Ereno, gerente de Educação Ambiental, explica que “os objetivos do projeto são a conscientização do público sobre o descarte correto, a geração de trabalho e renda para as cooperativas e a responsabilidade social, com o recolhimento de roupas e calçados que irão para o Provopar.”