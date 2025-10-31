Pesquisar

Maringá lança projeto ‘Cão Servidor’ e leva pet para trabalho com crianças e idosos

Redação Bonde com assessoria de imprensa
31 out 2025 às 13:44

Rafael Macri / PMM
Atento a todos os comandos, o primeiro Cão Servidor de Maringá (Noroeste) ‘tomou posse’, recebeu o crachá e passou oficialmente a fazer parte da equipe da Prefeitura de Maringá. A ação integra o Programa ‘Cão Servidor - Amor que Transforma’ lançado nesta quinta-feira (30) pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Bem-Estar Animal, que apresentou o primeiro cão treinado para realizar pet terapia. A ação é inédita em Maringá e coloca o município como um dos pioneiros no Brasil a adotar a prática.


O evento de lançamento ocorreu no Paço Municipal e reuniu autoridades e representantes de organizações da causa animal. O Programa ‘Cão Servidor’ tem como objetivo promover o bem-estar emocional, estimular a socialização e fortalecer vínculos humanos por meio do contato afetivo entre pessoas e cães. O animal, que foi resgatado em condições de maus-tratos, realizará atividades com idosos, crianças e pessoas neurodivergentes atendidas em espaços públicos do município.

O nome do novo servidor de quatro patas poderá ser escolhido por meio de enquete nas redes sociais da Prefeitura (clique aqui para acessar a enquete). O projeto é desenvolvido pela Secretaria de Proteção e Bem-Estar Animal, com apoio das secretarias de Assistência Social, de Políticas sobre Drogas e Pessoa Idosa e de Esporte e Lazer, em parceria com o Depen (Departamento Penitenciário Nacional). Além da contribuição para a causa animal, a iniciativa contribui para a ressocialização de pessoas privadas de liberdade. Os cães são treinados por apenados da Colônia Penal Industrial de Maringá e que cumprem pena em regime semiaberto.


“É um pet que vai poder transformar sua história em amor e contribuir com a comunidade, prestando diversos serviços que são importantes para as pessoas. Com esta medida, espero que cheguemos cada vez mais perto de sermos certificados como uma cidade amiga dos animais e onde os animais, efetivamente, se tornem nossos amigos”, disse o prefeito Silvio Barros.

O secretário de Proteção e Bem-Estar Animal, Wladimir Garbuggio, afirmou que o programa tem base científica e resultados comprovados. “O contato com os cães reduz o estresse e a ansiedade, melhora o humor e estimula a comunicação e o afeto. Entre idosos, ajuda na memória e na cognição; entre crianças, na aprendizagem e socialização. Nosso objetivo é usar essa relação de forma consciente e responsável, como uma ferramenta real de cuidado e bem-estar”, disse. Ele destacou que o projeto também representa uma medida importante para o combate aos maus-tratos de animais.


O diretor regional do Depen, Júlio César Franco, ressaltou a importância do projeto e agradeceu o município pela parceria. “É um prazer muito grande participar desse projeto, que representa uma oportunidade importante para o Depen e permite que pessoas custodiadas tenham a oportunidade de trabalhar com cães e que vão cuidar de outras pessoas. É um programa que todos ganham.”

Projeto alia inovação no serviço público e proteção animal - Além de representar inovação no serviço público, ao trazer um pet para desenvolver atividades com pessoas, a iniciativa também reforça as ações de proteção e combate aos maus-tratos. De pelagem negra e olhar sereno, o primeiro ‘Cão Servidor’ carrega em seu porte a força de quem superou o abandono e a fome para encontrar um novo propósito: cuidar de quem precisa de amor e presença. Ele foi resgatado após uma denúncia de abandono e maus-tratos e acolhido pela Secretaria de Proteção e Bem-Estar.


Assustado, magro e debilitado pela falta de cuidados e alimentação, o cão passou por processo de recuperação física e reabilitação comportamental, com apoio de veterinários, servidores e do treinador. “Inicialmente, ele apresentava insegurança e nervosismo devido às agressões que sofreu, mas com um trabalho contínuo de cuidado e sensibilização tornou-se um animal dócil, tranquilo e afetuoso, que aceita e dá carinho para as pessoas, o que demonstrou ser o perfil ideal para integrar o projeto Cão Servidor”, contou o treinador Cleomar Oliveira.


Dalva de Souza, responsável pela ONG Sociedade Protetora dos Animais, destacou a importância social do projeto Cão Servidor. “Os animais têm papel essencial na vida das pessoas, especialmente para as crianças que enfrentam depressão e outras vulnerabilidades. Os pets trazem carinho, afeto e esperança, ajudando quem mais precisa.”

O Programa ‘Cão Servidor – Amor que Transforma’ já está em expansão, com o treinamento de novos cães, todos resgatados de situações de abandono ou maus-tratos. Em breve, outros pets estarão espalhando amor e cuidado no serviço público.

Maringá projeto Prefeitura Cão Servidor animais cachorro
