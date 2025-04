Maringá bate o Athletico por 3 a 0 fora de casa e está na final do campeonato Paranaense

O Maringá venceu o Athletico Paranaense no Estádio Ligga Arena em Curitiba na noite desta quarta-feira (19), por 3 a 0 em confronto válido pela semifinal do campeonato Paranaense.





Com a vitória por 4 a 1 no placar agregado, o Dogão está classificado para a final da competição, e enfrenta o Operário, que venceu o Londrina nos pênaltis.





Após o empate em 1 a 1 na partida de ida, o Maringá abriu o placar aos 49 minutos do primeiro tempo após uma cobrança de falta de Léo Ceará para o atacante Maranhão, que marcou de cabeça.





Já na segunda etapa, aos 21 minutos, foi a vez de Mateus Moraes ampliar o placar depois de um contra-ataque e Rodrigo fechou o placar aos 35 minutos com um chute rasteiro no canto.





O primeiro jogo da final acontece no próximo sábado (22) às 16 horas no Estádio Willie Davids em Maringá (Noroeste). Esta é a quarta vez que o time maringaense chega até a decisão, e busca o título inédito após perder as decisões em 2024, 2022 e 2014.