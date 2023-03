Menino com tumor raro viaja de ônibus de Rondônia até o Paraná para fazer cirurgia

Um menino de 17 anos saiu de Vilhena-RO, juntamente com a mãe, para fazer uma cirurgia em Curitiba, capital do Paraná, em busca de tratamento para um câncer raro no cérebro. Luiz Antônio Machado e sua mãe viajaram mais de dois dias de ônibus e passaram quatro meses no Hospital Marcelino Champagnat.







Com a indicação em mãos do neurocirurgião de Curitiba Carlos Alberto Mattozo a mãe não pensou duas vezes: pegou o filho e saiu em busca do tratamento que poderia devolver a esperança de cura do menino. “Era uma sexta-feira à tarde quando minha mãe me contou sobre o tumor e no sábado à noite pegamos o ônibus”, conta Luiz. “Na hora, eu não me desesperei, porque não entendi direito. Só caiu a ficha do que estava acontecendo mesmo quando o neurocirurgião fez um desenho e nos explicou os riscos do tumor”, relembra.

Os primeiros sintomas que denunciaram a doença foram palpitações na língua, falta de apetite, engasgo constante e um ronco estranho. Ele era mais magro e mais baixo que os amigos, mas tinha uma vida ativa, estudando e trabalhando como menor aprendiz. Mas foi uma perda de equilíbrio quando saía da escola que acendeu o alerta. “Ele fazia um tratamento para rinite desde os 13 anos porque roncava estranho, mas aos 16 começaram palpitações na língua e a médica suspeitou que pudesse ser alguma alteração no cérebro. Depois de vários exames descobriram o tumor”, conta Elza Machado, mãe do menino.







“O Luiz estava com um tumor raro, conhecido por xantoastrocitoma pleomórfico, e a patologia demorou para sair. O tamanho já estava comprometendo gravemente as funções dos membros cranianos, por isso a dificuldade de engolir. A cirurgia era a única opção de tratamento”, explica o neurocirurgião do Hospital Marcelino Champagnat.







Após a cirurgia que durou cerca de dez horas, Luizinho, como é chamado pela equipe multidisciplinar que o atendeu no hospital, fez uma traqueostomia e precisou usar uma sonda para evitar riscos de broncoaspiração. “Não foi possível retirar todo o tumor, porque existe a possibilidade de afetar permanentemente algumas áreas cognitivas. Após a alta, ele começou a ser acompanhado por uma equipe de oncologia clínica para verificar a necessidade de químio ou radioterapia. Mas a melhora dele foi ótima e ele já voltou para casa”, complementa Mattozo.





No início de fevereiro, ele fez 17 anos e ganhou uma festa surpresa da equipe de saúde que fez seu acompanhamento. “Ver como ele está hoje me dá a certeza de que fizemos o mais correto. Em Vilhena, ficaram o meu marido e o irmão caçula do Luiz. Ele estava estudando, eu tirei licença do trabalho, então, não víamos a hora de voltar para casa, mas fomos bem cuidados aqui e agora todas essas pessoas fazem parte da nossa família”, fala a mãe, emocionada.





Para a alta, Luizinho precisou passar por um teste chamado Blue Dye Test, mais conhecido como teste azul. O fonoaudiólogo do Hospital Marcelino Champagnat, Humberto Quintino, explica que o tumor afetou a área da deglutição do jovem e, para proteger o pulmão, ele precisou ficar traqueostomizado e usando um balonete que fazia a proteção das vias aéreas. “Nesse teste, é oferecido um corante azul que se mistura à saliva e verificamos se em 24 horas existe alguma secreção azul que sai pelo tubo da traqueostomia. Com os exercícios e manobras de deglutição ele ganhou alta médica no início de março”, afirma.