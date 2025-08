Mercado de drones de pulverização está em pleno crescimento

O uso de drones na agricultura está em plena ascensão. Um levantamento de uma empresa alemã Droneii (Drone Industry Insights), que faz pesquisas no setor, estima que esse mercado deve movimentar US$ 5,7 bilhões até 2030, crescendo 6,59% ao ano no mundo.





E o número de possibilidades de uso de drones no agronegócio parece acompanhar o ritmo de crescimento exponencial do mercado global, desafiando o que há poucos anos parecia impossível de se fazer no dia a dia de pequenos e grandes produtores agropecuários.

As aplicações dessa tecnologia vão desde o mapeamento de propriedades e auxílio em georreferenciamento para questões legais até a inspeção de rebanhos, manejo de pastagens, semeadura, adubação, controle fitossanitário e produção de pesquisa científica.





Rafael Soares, engenheiro-agrônomo e pesquisador da Embrapa (Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária) de Londrina, explica que no âmbito do controle fitossanitário a pulverização com drones apresenta vantagens inerentes à tecnologia. Segundo ele, os resultados práticos dispensam até pesquisas científicas aprofundadas para comprovação.

Do ponto de vista da eficiência produtiva, a primeira vantagem é que a tecnologia pode ser utilizada independentemente das condições de tráfego do terreno. Como a aplicação se dá por via aérea, não há problemas em fazê-la após períodos chuvosos e em solos encharcados, diferentemente do que ocorre com tratores, que precisam do solo mais seco para ingressar na lavoura.





