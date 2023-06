Mesa de pingue-pongue será transformada em floreira em homenagem às vitimas

O Colégio Estadual Professora Helena Kolody em Cambé no norte do Paraná, que foi cenário de um ataque registrado na manhã da última segunda-feira (19), algumas mudanças vêm sendo promovidas pela Seed (Secretaria Estadual de Educação do Paraná) antes da retomada das aulas programadas para a próxima segunda-feira, 3 de junho.





Os muros estão sendo pintados de cinza, seguindo o padrão de outras unidades do Estado, e no lugar da mesa de pingue-pongue onde Karoline Alves, 17, e Luan Augusto, 16, estavam quando foram surpreendidos pelo atirador uma floreira foi construída.

