Ministério Público denuncia policiais por violência e ameaça a aluno do Colégio Militar de Imbituva

Dois policiais militares aposentados foram denunciados pelo Ministério Público do Paraná pelos crimes de ameaça, vias de fato (violência física), violência arbitrária, submissão de adolescente a constrangimento, corrupção passiva e prevaricação (retardar ou deixar de praticar um ato de ofício para satisfazer um interesse pessoal). Os denunciados atuavam como monitor e diretor militar no Colégio Cívico-Militar de Imbituva, no sudeste do estado.





De acordo com a denúncia, protocolada na última quinta-feira (9), o monitor investigado retirou um aluno da aula para repreendê-lo, após ter desenhado uma folha de maconha e escrito a frase “vida loca” em sua carteira escolar. O monitor, segundo o Ministério Público, teria afirmado que "já tinha matado vários e que ele não iria fazer diferença”, e, ainda, teria agredido fisicamente o estudante com um soco na nuca. Ao retornarem para a sala de aula, o policial ainda teria submetido a vítima a constrangimento, obrigando-a a limpar a carteira escolar na presença dos demais colegas de classe e da professora.





Preocupados com a possível repercussão, tanto o monitor como o diretor militar do Colégio, também policial, teriam procurado a equipe de psicólogos, pedagogos e assistentes sociais que atuam no município, solicitando que o ocorrido não fosse levado ao conhecimento do Ministério Público. Os agentes também teriam pedido à secretária de Assistência Social para que “amenizasse” o relato sobre os crimes à Promotoria de Justiça.

Continua depois da publicidade





Quanto ao diretor do Colégio Militar, o Ministério Público justifica que o policial não teria tomado as medidas necessárias ao descobrir as ações do monitor, além de tentar evitar a punição de seu subordinado. Somados a esses dois crimes, de corrupção passiva e prevaricação, o órgão ainda alega o crime de ameaça, visto que , em conversa com a secretária da Assistência Social de Imbituva, teria afirmado que “ficou sabendo que já teve um caso de uma criança da Casa Lar tacar fogo no carro do conselho, que 'Deus o livre' se fizer isso com meu carro, ainda bem que não tenho porte de arma”, insinuando, segundo o Ministério Público, que o adolescente poderia morrer, com um tiro, caso ele tivesse uma arma.