Morador de Maringá leva prêmio de R$ 100 mil no Nota Paraná

Um morador de Maringá (Noroeste) foi o ganhador do prêmio de R$ 100 mil sorteado pelo programa Nota Paraná nesta quinta-feira (10). Ele levou o prêmio máximo ao participar com 29 bilhetes gerados a partir de 30 notas fiscais. O ganhador foi o de número 34.626.578.





E ele realmente levou a sorte grande, já que concorreu com nada menos do que outros 3.336.123 paranaenses, o maior número de participantes da história do programa de conscientização fiscal do Estado. A quantidade superlativa é reflexo tanto da alta adesão dos consumidores quanto da própria atividade econômica, já que as notas fiscais calculadas para este sorteio são referentes ao mês de dezembro, ou seja, englobam as compras de Natal.





Já o segundo prêmio do Nota Paraná, de R$ 50 mil, foi para uma consumidora do bairro Clarito, em Cascavel. Com 7 bilhetes, ele pediu o CPF em 14 notas fiscais no período.





Além disso, o sorteio do programa premiou ainda 100 consumidores com R$ 1.000 e outros 35 mil com R$ 50. Somados, os valores totalizam R$ 2 milhões entregues apenas a pessoas físicas.





Também foram sorteados R$ 2,2 milhões para entidades sociais de todo o Estado e mais R$ 800 mil via Paraná Pay. Para participar deste sorteio é necessário estar cadastrado no Nota Paraná e concordar com os termos de uso dos créditos e prêmios do Paraná Pay, o que pode ser feito pelo perfil do usuário no site ou no aplicativo.





COMO PARTICIPAR





Para participar do Programa Nota Paraná, basta fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos que podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.