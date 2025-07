Moradores de Apucarana, Ibiporã e Londrina são premiados no Nota Paraná

Moradores de Apucarana, Ibiporã e Londrina estão entre os consumidores de 45 municípios que foram contemplados com prêmios de R$ 1.000 no sorteio do Programa Nota Paraná, realizado nesta segunda-feira (7). Ao todo, 100 ganhadores levaram o prêmio intermediário e terão os valores creditados automaticamente nas contas do programa.





Os maiores prêmios do sorteio, nos valores de R$ 100 mil e R$ 50 mil, saíram para consumidores de Curitiba, capital do Estado.





Além deles, 35 mil participantes receberam prêmios de R$ 50 e 8 mil consumidores foram contemplados com prêmios de R$ 100 incorporados ao sorteio regular, com recursos que antes faziam parte do extinto Paraná Pay.

COMO PARTICIPAR





Participar do Programa Nota Paraná é simples: ao efetuar compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.

Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.





