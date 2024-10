Motociclista de 69 anos morre após cair em buraco na margem da PR-424 em Salto do Itararé

Um motociclista de 69 anos morreu na noite de domingo (20) após cair em buraco na margem da PR-424 em Salto do Itararé (Norte Pioneiro).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 22h30, no quilômetro 4 da rodovia. A Honda CG 125, de placa de Salto do Itararé, transitava sentido Salto do Itararé a Siqueira Campos (Norte Pioneiro), em local de curva acentuada, acabou saindo da rodovia para a margem direita e caindo na sequência em buraco, o que ocasionou o óbito do condutor, identificado apenas como H.F.M.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Jacarezinho e a motocicleta liberada para familiares presentes.