Motociclista morre em sinistro em Ibaiti

Um motociclista morreu em um sinistro não identificado com um veículo em Ibaiti (Norte Pioneiro) na noite de domingo (27).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação foi registrada por volta das 20h30, no quilômetro 8 da PR-963. Segundo dados colhidos pelos policiais no local e posição do veículo Honda CG 15 de placa de Ibaiti, a moto envolveu-se no sinistro com um automóvel também não identificado.

O condutor da moto, J.A.S., morreu e teve o corpo encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Jacarezinho (Norte Pioneiro).