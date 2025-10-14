Pesquisar

Carga causa acidente

Motociclista perde controle devido a vísceras de aves espalhadas na rodovia em Apucarana

Redação Bonde com PM
14 out 2025 às 17:19

Foto: PMPR
Um motociclista perdeu o controle do veículo nesta segunda-feira (13) após o derramamento de vísceras de aves na pista por um caminhão que transportava a carga na PR 170, em Apucarana (Centro-Norte). Após a derrapagem, a moto caiu na canaleta da rodovia. O caso ocorreu por volta das 19h no Km 112.


De acordo com a PMPR (Polícia Militar do Paraná), o condutor da moto, 29, não se feriu ou apresentou qualquer indício para o uso de álcool. A passageira que o acompanhava, 23, ficou com ferimentos médios e foi encaminhada para o Hospital da Providência de Apucarana.

O caminhão era do Rio de Janeiro (RJ) e seu condutor, 38, também não apresentava ferimentos ou indícios de substâncias alcoólicas.


