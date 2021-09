Motorista bate contra barranco e árvore e morre em Porto Rico

O motorista de um Volkwagen Golf, de 42 anos, morreu após perder o controle do seu automóvel e bater contra um barranco à margem direita da rodovia, no km 1 + 520 m da PR-478, no município de Porto Rico (Noroeste) por volta das 23h20 deste domingo (12).

Logo após, o impacto, o carro se chocou contra uma árvore e o condutor foi lançado pra fora do veículo, de acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual).

Sua morte foi constatada no local. Demais órgãos e a perícia estiveram na rodovia e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Paranavaí.