Motorista de caminhão é preso após acidente com morte em Siqueira Campos

Um motorista de caminhão foi preso e teve o veículo apreendido após se envolver em um acidente com morte em Siqueira Campos (Norte Pioneiro) na tarde de segunda-feira (9). Foi constatado o crime de homicídio culposo conforme o art. 302 do CTB (Código de Trânsito Brasileiro) – Praticar homicídio culposo na direção de veículo automotor, cuja pena é detenção, de dois a quatro ano, e suspensão ou proibição de se obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 13h50, no quilômetro 287 da PR-092. O Mercedes-Benz de placa de Carlos Barbosa (RS) seguia no sentido de Quatiguá (Norte Pioneiro) a Siqueira Campos quando se envolveu em um sinistro tipo complexo com o Volkswagen Gol de placa de Quatiguá que transitava no sentido contrário.

O caminhoneiro, F.H.M., 37, foi encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para devidas providências.

O Teste etilométrico deu resultado 0,00 mg/L.





Uma das três passageiras do carro, L.I.R., 30, morreu a caminho do hospital.





O motorista do automóvel, H.P.P., 27, foi levado para a Santa Casa local. Outras duas passageiras que também se feriram, O.N.P., 79, e V.P., 56, foram encaminhadas a hospital não informado.