Motorista de carro que deu pane morre atropelado em Santa Cruz do Monte Castelo

Um motorista de um carro que deu pane morreu atropelado em Santa Cruz do Monte Castelo (Noroeste) no início da noite de sexta-feira (1º). O outro envolvido estava com habilitação suspensa.





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 19h15, no quilômetro 478 da PR-218. De acordo com vestígios encontrados no local e declaração do condutor do GM Montana, L.C.S., ele trafegava sentido santa Cruz do Monte Castelo a Querência do Norte (Noroeste) quando atropelou G.R., que estava sobre a pista de rolamento à retaguarda do veículo dele, que se encontrava em pane. Posteriormente, a Montana abalroou lateralmente o Fiat Uno.

Do sinistro resultou em óbito no local de G.R. e danos materiais em ambos os veículos.

Ao verificar o sistema policial, foi verificado que a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) de L.C.S. se encontrava suspensa. Foram lavrados AITs (autos de infração de trânsito) dos artigos 162 II (gravíssima, dirigia com carteira suspensa) e 164 (permitir que a pessoa conduza o veículo com carteira suspensa) do Código de Trânsito. A Montana foi liberada para o condutor. Motorista fez teste elitometrico com resultado de 0,00 mg/L.

Foi verificado que o Uno continha dois licenciamentos em atraso, e familiares do proprietário fizeram o pagamento para liberarem o carro.

O investigador da Polícia Civil entrou em contato com o delegado de plantão, que dispensou a apresentação do envolvido, orientando apenas a qualificação dele para futuras oitivas.





