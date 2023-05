Motorista morre ao colidir contra barranco na PR-092 em Santo Antônio da Platina

Um motorista de 53 anos morreu depois de colidir contra um barranco no início da tarde desta terça-feira (23) na PR-092 em Santo Antônio da Platina (Norte Pioneiro).





Conforme a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o acidente ocorreu por volta das 13h, no km 339 da rodovia, no trecho do entroncamento com a BR-153 a Barra do Jacaré. O condutor do Chevrolet Corsa Hatch Maxx de placa do Paraná, identificado apenas como C.F.P., teria perdido a direção, bateu contra o barranco e ocorreu um tombamento, que resultou em óbito no local.





Não foram divulgados mais detalhes da ocorrência.