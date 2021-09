Motorista morre após bater em barranco e ser jogado para fora do carro em Ivaté

Um homem de 35 anos morreu nesta quarta-feira (1º) no km 48 + 350 m da PR-578, em Ivaté (Região Metropolitana de Umuarama), após perder o controle do seu Fiat Uno e chocar-se contra um barranco, sendo jogado para fora do automóvel.

De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o motorista dirigia no sentido do distrito de Herculândia a Ivaté.





O veículo foi danificado pelo acidente. A equipe médica da ambulância municipal constatou o óbito e o corpo do homem foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Umuarama. A Polícia Criminalística também esteve no local.