Motorista morre após colidir carro contra defensa metálica em Alvorada do Sul

Uma mulher de 31 anos morreu no hospital depois de colidir o carro que conduzia contra uma defesa metálica na tarde deste sábado (29) em Alvorada do Sul (região metropolitana de Londrina).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual, a situação ocorreu por volta das 14h30, no quilômetro 446 da PR-090.

O GM Celta seguia no sentido Bela Vista do Paraíso (região metropolitana de Londrina) a Alvorada do Sul quando se deu a colisão. A vítima, identificada apenas como A.C.V., 31, chegou a ser socorrida ao Hospital Municipal de Alvorada do Sul, mas acabou falecendo posteriormente.