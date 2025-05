Motorista morre após colidir na traseira de rodotrem em Santo Antonio da Platina

Um motorista de 30 anos morreu na manhã deste domingo (9) após colidir na traseira de rodotrem em Santo Antonio da Platina (Norte Pioneiro).





Segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal), a situação ocorreu por volta das 8h, no quilômetro 51 da BR-153.

Um Fiat/Palio de Jundiaí do Sul (Norte Pioneiro) seguia pela pista de rolamento de Guapirama (Norte Pioneiro) - Santo Antônio da Platina, e o condutor veio a óbito no local. Ambos os veículos trafegavam no mesmo sentido.





Compareceram equipes do Bombeiros, concessionária EPR, Polícia Científica/IML (Instituto Médico-Legal), Polícia Civil e PRF.





A confecção do Laudo Pericial de Acidente de Trânsito ficará a cargo da PRF