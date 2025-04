Motorista morre em colisão contra ônibus na BR-369 em Bom Sucesso

Um motorista de um carro morreu em uma colisão contra ônibus na BR-369 em Bom Sucesso (região metropolitana de Maringá) no início da tarde de sábado (29).



Segundo a PM (Polícia Militar), a situação ocorreu por volta das 12h41, e envolveu um GM Corsa, de cor branca, e um coletivo Mercedes-Benz, que resultou no óbito do condutor do automóvel, e em

ferimentos graves na passageira, que foi socorrida e encaminhada ao Hospital da Providência em

Apucarana. Não foram divulgados os nomes dos envolvidos.

A PM prestou apoio às equipes da ambulância do Pronto Atendimento Municipal de Bom

Sucesso, PRF (Polícia Rodoviária Federal), Brigada Comunitária de Jandaia do Sul (região metropolitana de Maringá), Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) Jandaia do Sul e Samu Avançada de Apucarana (Centro-Norte).





Também estiveram presentes o Instituto Médico-Legal juntamente com a Polícia Científica para a

liberação do corpo da vítima.