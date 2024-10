Motorista morre em colisão frontal com caminhão na PR-444 em Arapongas

Um motorista de 44 anos morreu em colisão frontal com caminhão na PR-444 em Arapongas (região metropolitana de Londrina) na manhã de segunda-feira (28).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 8h40, no quilômetro 5 da rodovia. A Fiat Toro, placa de Cianorte (Noroeste) trafegava no sentido de Arapongas a Mandaguari (região metropolitana de Maringá) quando colidiu frontalmente com Volkswagen 19.320 de placa de Arapongas que seguia no sentido contrário de direção.

O condutor da Toro, identificado como I.O.G., não resistiu aos ferimentos e morreu no local. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Apucarana (Centro-Norte)





O caminhoneiro, M.B.P.C., 26, com ferimentos, foi socorrido ao Honpar (Hospital Norte Paranaense).