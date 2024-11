Motorista morre em colisão frontal de carro e caminhão em Wenceslau Braz

Um motorista de 70 anos morreu em uma colisão frontal de um carro e um caminhão em Wenceslau Braz (Norte Pioneiro) no fim da manhã de terça-feira (12).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 11h30, no quilômetro 242 da PR-092. O Chevrolet Meriva de placa de Fernandópolis (SP) estava no sentido de Arapoti (Campos Gerais) a Wenceslau Braz e o Volvo FH 440 6X2T com um S/R acoplado de placas de Novo Horizonte (SP), na direção contrária, quando houve a batida.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





O condutor do carro, J.M.S.T., 70, não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Duas passageiras precisaram ser hospitalizadas: O.S.G.T., 64, socorrida em Wenceslau Braz, e F.S.T., 36, em Jaguariaíva (Campos Gerais).

Publicidade





No interior do carro, foi localizado um revólver calibre 0.38 com seis munições intactas. Foi elaborado boletim de ocorrência e seria entregue na delegacia de Polícia em Wenceslau Braz para providências pertinentes aos fatos.





Compareceram equipe da EPR, Polícia Civil, Científica e o IML (Instituto Médico-Legal), que recolheu o corpo da vítima para a instituição em Jacarezinho (Norte Pioneiro).





Participe do canal de transmissão do Bonde no insta! Vem pro Bonde do Bonde. Clique aqui.