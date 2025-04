Motorista morre em colisão com caminhão na PR-855 em Santa Mariana

Um motorista de 38 anos morreu em um acidente envolvendo dois veículos em Santa Mariana (Norte Pioneiro), a cerca de 80 quilômetros de Londrina, na manhã desta terça-feira (18).





Segundo informações da PRE (Polícia Rodoviária Estadual), o Volkswagen Gol de placa de Cornélio Procópio (Norte Pioneiro) trafegava em direção a Andirá, pela PR-855, quando bateu na lateral de um caminhão Ford Cargo de placa de Almirante Tamandaré (região metropolitana de Curitiba), que estava na pista contrária.





O condutor do carro morreu ainda no local do acidente e o corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Jacarezinho. Além dele, outras duas mulheres também estavam no automóvel e foram encaminhadas à Santa Casa de Bandeirantes (Norte Pioneiro). A polícia não divulgou a gravidade dos ferimentos.





O motorista do caminhão não se machucou. Ele passou pelo teste de etilômetro, que não indicou o consumo de álcool.