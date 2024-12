Motorista sem habilitação se envolve em atropelamento com morte de pedestre em Sapopema

Um motorista sem habilitação se envolveu em atropelamento com morte de pedestre em Sapopema (Norte Pioneiro) na noite de quinta-feira (5).





Segundo a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação foi registrada às 20h20, no quilômetro 268 da PR- 090. Conforme dados colhidos no local pelos policiais e declaração do condutor do veículo, trafegava o Fiat Strada de placa de Sapopema no sentido de São Jerônimo da Serra (Norte Pioneiro) a Sapopema quando atingiu J.J.S., 23, que se encontrava na rodovia.

O rapaz não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico-Legal) de Londrina.

O motorista, H.V.S.N., 41, não habilitado, foi submetido ao teste de etilômetro, cujo valor foi 0,00 mg/L. Foi encaminhado para a delegacia de Curiúva (Norte Pioneiro) a pedido do delegado, juntamente com testemunhas.





Estiveram no atendimento a Polícia Militar de Sapopema, Polícia Civil de Curiúva e Polícia Científica de Telêmaco Borba (Campos Gerais).





As autuações ao motorista foram pelos artigos 162, I (dirigir veículo sem possuir Carteira Nacional de Habilitação, Permissão para Dirigir ou Autorização para Conduzir Ciclomotor), 164C/C (permitir que pessoa nas condições referidas nos incisos do art. 162 tome posse do veículo automotor e passe a conduzi-lo na via) do CTB (Código de Trânsito Brasileiro).