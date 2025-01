Motoristas morrem em colisão frontal de caminhonete e ambulância em Engenheiro Beltrão

Dois motoristas morreram em uma colisão frontal de uma caminhonete e uma ambulância em Engenheiro Beltrão (Centro-Oeste) na madrugada deste domingo (19).





De acordo com a PRE (Polícia Rodoviária Estadual), a situação ocorreu por volta das 3h, no quilômetro 427 da PR-082. Conforme vestígios encontrados no local pelos policiais, trafegava a Chevrolet S10 de placa de Campina da Lagoa (Centro-Oeste) pela rodovia no sentido de Terra Boa (Centro-Oeste) a Engenheiro Beltrão quando colidiu frontalmente contra o Ford/Transit de placa de Terra Boa, que seguia no sentido oposto.

O condutor da caminhonete, R.S.F., 39, e o da ambulância, E.M.S.D., 52, morreram no local.

Uma passageira da ambulância, M.L.R.G., 64, ficou ferida.





Compareceram ainda ao atendimento o IML (Instituto Médico-Legal) e a Polícia Científica. A S10 foi recolhida ao pátio da PRE em Floresta (região metropolitana de Maringá) e o outro veículo foi liberado no local a familiares/responsável.