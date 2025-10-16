Movimento nos aeroportos internacionais do Paraná cresce 8,3% em setembro

Os principais terminais aéreos do Paraná registraram, novamente, grande movimentação de turistas e viajantes. Juntos, os aeroportos internacionais Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba, e de Foz do Iguaçu (Oeste), contabilizaram mais de 714 mil passageiros apenas em setembro deste ano.





O número representa aumento de 8,3% em relação ao mesmo mês de 2024, que fechou com 659 mil passageiros. Os dados foram divulgados pela Motiva, concessionária que administra ambos os terminais no Estado.





O Afonso Pena registrou 530 mil passageiros durante o nono mês, entre embarques e desembarques, com aumento aproximado de 7% em relação ao mesmo mês de 2024, quando foram contabilizados 495 mil passageiros. Já o Aeroporto de Foz do Iguaçu (IGU) contabilizou mais de 184 mil passageiros ao longo do período, o que representa aumento de 12% em relação às 164 mil pessoas que passaram pelo terminal em setembro do ano passado.

“O Paraná já recebeu mais de 826 mil turistas estrangeiros neste ano, um dado sólido, que mostra a vocação do Estado para destino qualificado e atrativo”, diz o diretor-presidente do Viaje Paraná, órgão de promoção do turismo estadual. “Do total, quase 32 mil foram por via aérea, comprovando a eficiência dos nossos aeroportos, que a cada mês registram aumento nos números de recepção”, afirma.





REFLEXO DO ANO

No acumulado anual, entre janeiro e setembro, mais de 6 milhões de viajantes movimentaram os terminais internacionais do Estado. Desse total, foram mais de 4,5 milhões de passageiros passaram pelo Aeroporto Afonso Pena.





No mesmo recorte, nos nove primeiros meses do ano, embarcaram ou desembarcaram no Aeroporto de Foz do Iguaçu aproximadamente 1,6 milhão de passageiros. As expectativas da concessionária são de atingir a marca dos 2,2 milhões de viajantes até o final de 2025.

Os números do aeroporto do Oeste também devem ser impactados fortemente pela recém-homologação de uma nova pista. Com o aval de autoridades federais de aviação, o terminal passa a contar com uma área útil de 2.705 m de pista, ampliando a recepção de novos voos e a capacidade atual, permitindo também a chegada de rotas intercontinentais.





MALHA AÉREA EM ALTA

O Estado receberá ainda em 2025 rotas aéreas que vão ampliar o alcance dos terminais estaduais. Os novos voos que conectam o Ceará e o Distrito Federal a Foz do Iguaçu, e Rio de Janeiro a Curitiba, sem escalas, já são comercializados pelas companhias aéreas Gol e Latam, respectivamente.





As operações foram anunciadas no primeiro semestre deste ano e começam a operar neste mês de outubro (Rio de Janeiro dia 26 e Brasília dia 28) e em novembro (Fortaleza dia 29).

No aspecto da conexão aérea internacional são sete voos diretos ao Paraná, sendo três conquistados no ano passado. Até o aeroporto Afonso Pena, um vem de Buenos Aires (Argentina), dois de Santiago (Chile), um de Lima (Peru), outro de Assunção (Paraguai) e um voo diretamente de Montevidéu (Uruguai). Com chegada em Foz do Iguaçu, um voo direto vem de Santiago (Chile).