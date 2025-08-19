MP recomenda isolamento preventivo de empresa de explosivos em Quatro Barras

O MPPR (Ministério Público do Paraná) emitiu uma recomendação à empresa de explosivos Enaex Brasil e ao município de Quatro Barras, na Região Metropolitana de Curitiba, em relação à adoção de medidas de segurança. O documento foi assinado pela Promotoria de Justiça após uma explosão no dia 12 de agosto, que matou nove funcionários e feriu outros sete.





A recomendação foi enviada nesta segunda-feira (18) e as partes citadas têm um prazo de 10 dias para o envio das informações solicitadas e confirmação do acatamento das medidas propostas pelo órgão.

Para a Prefeitura de Quatro Barras, o MPPR recomendou o isolamento preventivo do entorno da empresa e a divulgação de um plano de comunicação de risco à população da região, incluindo possíveis rotas de fuga e pontos de apoio, assim como informações sobre a margem de segurança entre a fábrica e as casas mais próximas.





O órgão também pediu o envio de uma avaliação sobre a influência das condições climáticas, como geadas, frio intenso e tempo seco, no risco das atividades industriais. Por fim, solicitou também ao município o envio em até 30 dias de uma proposta de atualização do Plano Diretor e do Plano de Contingência Municipal, considerando, na revisão, o episódio da explosão.

Em recomendação para a empresa, o MP pediu a suspensão de qualquer manipulação de explosivos sob pena de interdição judicial. Além disso, também solicitou a apresentação de relatório de contingências pós-sinistro, incluindo a atualização sobre vítimas e providências assistenciais, e cópias do plano de gerenciamento de riscos, dos protocolos de segurança, simulações de emergência e relatórios de auditoria interna, entre outras informações.





“A recomendação também prevê o envio à Promotoria de Justiça, em até cinco dias, de relação nominal completa de empregadas e empregados (funcionários, terceirizados, estagiários, voluntários e pessoas vinculadas à empresa por qualquer meio), com informação sobre o estado de saúde, em caso de envolvimento ou participação no dia do acidente, e a divulgação em meios acessíveis (site oficial e comunicados) de informações claras e acessíveis sobre riscos residuais, medidas de segurança adotadas e canais de contato para a população”, complementa o documento.

A reportagem entrou em contato com a Enaex Brasil, mas não obteve retorno .



