MPPR denuncia técnico de enfermagem suspeito de abuso sexual contra paciente

O MPPR (Ministério Público do Paraná) denunciou nesta quarta-feira (27) um técnico de enfermagem por suspeita de ter estuprado um paciente que estava em um hospital de Curitiba. O nome dele não foi divulgado e a reportagem não conseguiu contato da defesa. Trata-se de um homem de 24 anos.





De acordo com o Ministério Público, ele era funcionário de um hospital privado na cidade. A reportagem não conseguiu contato com o hospital, após tentativas por telefone e email na manhã desta quinta-feira (28).





Ele foi denunciado pelo crime de estupro de vulnerável, que teria sido praticado no dia 13 de novembro, quando a vítima estava sob efeito de medicação e sedação. Agora a Justiça deve decidir se aceita a denúncia e abre o processo contra ele.





As investigações relatam que ele teria tocado as partes íntimas da vítima -um homem de 25 anos - e tinha a intenção de realizar sexo oral no paciente. Ele foi impedido porque a vítima despertou do estado de sonolência e conseguiu se levantar do leito, segundo a apuração. O técnico em enfermagem foi preso em flagrante.





O Ministério Público já havia oferecido denúncia criminal em 8 de novembro contra outro técnico de enfermagem, Wesley da Silva Ferreira, 25, que está preso preventivamente. Ele é acusado de abusar sexualmente de seis pacientes, além de fazer registro de imagens de conteúdo pornográfico.





A reportagem não conseguiu saber quem é o seu advogado de defesa no processo judicial, que tramita em sigilo na 12ª Vara Criminal de Curitiba. De acordo com a Polícia Civil, o técnico de enfermagem admitiu ter cometido os crimes.





A denúncia relata abusos cometidos de novembro de 2023 a outubro de 2024 contra seis vítimas, sendo quatro delas já identificadas (uma delas falecida). No caso do crime de produção de conteúdo pornográfico, a vítima era uma criança. Em todas as situações, as vítimas estavam sedadas, segundo a Promotoria.

As investigações sobre o caso tiveram início após o companheiro do investigado encontrar imagens dos abusos sexuais no celular dele.





Responsável pela UPA, a Prefeitura de Curitiba informou que o funcionário foi sumariamente demitido. O homem foi admitido pela prefeitura por processo seletivo público em 24 de novembro de 2023 e atuava no plantão noturno da UPA da CIC (Cidade Industrial de Curitiba). Ele também atuava na rede de saúde privada.





Procurada, a Secretaria Municipal de Saúde disse em nota que dois pacientes que apareciam nas imagens realizadas pelo homem foram "reconhecidos pelas equipes de saúde ou familiares" e passaram por uma avaliação "segundo os protocolos da SMS". "Até o presente momento, a pasta não foi informada oficialmente sobre outras vítimas identificadas especificamente que constem na denúncia do Ministério Público", continua o texto.