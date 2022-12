Na transição, deputado do PT aposta em "virada" na concessão do pedágio

Presidente do PT do Paraná, o deputado estadual Arilson Chiorato, nomeado como integrante da equipe de Infraestrutura do governo de transição do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na quinta-feira (1º), afirmou que o novo modelo de concessão para os pedágios paranaenses pode sofrer uma reviravolta, caso o governo estadual não consiga lançar a licitação ainda neste mês de dezembro.





Em entrevista à FOLHA, o novo integrante da equipe técnica, coordenada pela ex-ministra do Planejamento, Orçamento e Gestão Miriam Belchior, informou que participa das reuniões on-line do grupo de trabalho da transição desde a última terça-feira (29) e que o governo federal passará a defender um modelo de concessão para rodovias federais com a composição das tarifas de forma híbrida.

Publicidade

Publicidade





Chiorato é o quarto quadro do PT do Estado a integrar a equipe de transição do governo eleito. A ex-ministra e vereadora por Londrina Márcia Lopes, o deputado federal Enio Verri e o ex-ministro e secretário municipal em Londrina Paulo Bernardo são os demais.





“Onde já existem obras, defendemos que seja implantada a tarifa de manutenção e nos trechos que necessitam de investimentos, o pregão deve ser feito em modalidade de menor preço, sem aporte financeiro, outorga onerosa ou degrau tarifário, modelos que deixam as tarifas mais caras”, declarou o Chiorato, que é o coordenador da Frente sobre o Pedágio na Assembleia Legislativa.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA.