No Paraná, chuvas afetaram mais de 16 mil pessoas em 35 municípios, conforme Defesa Civil

Novo Boletim da Defesa Civil divulgado na tarde deste domingo (16) aponta que as fortes chuvas da última semana ainda mantêm 176 pessoas desalojadas em Francisco Beltrão, Dois Vizinhos, Pato Branco, Coronel Vivida, Bom Sucesso do Iguaçu e Salgado Filho. Em Francisco Beltrão, 105 moradores ficaram desabrigados, este domingo, 37 pessoas ainda estão em abrigos do município. Conforme o boletim, 838 casas foram danificadas na cidade.

De acordo com a Copel, uma equipe da manutenção trabalhava desde cedo no local para solucionar o problema.

As fortes chuvas também comprometeram o abastecimento de água em pelo menos 22 sistemas paranaenses, com paralisação de produção por falta de energia, alagamentos e elevação de turbidez da água. O abastecimento já foi normalizado ao longo da semana. Neste domingo (16), a falta de energia provocada pela chuva paralisou a produção de água tratada em Mandirituba. A expectativa é a de que o fornecimento de água seja regularizado ainda esta noite.

O Governo do Estado enviou na semana passada ajuda humanitária (colchões e kits de higiene) para a região Sudoeste e na sexta-feira (14) iniciou uma campanha de doação de kits de higiene e material de limpeza para distribuir às pessoas diretamente afetadas pelos temporais do começo da semana. A ação é uma iniciativa da Superintendência Geral de Ação Solidária do Paraná (SGAS), do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil Estadual.

A arrecadação se encerra na próxima terça-feira (18), quando as doações serão encaminhadas à população atingida.





A população pode contribuir com a doação de kits de higiene e material de limpeza, que serão distribuídos para as famílias atingidas. Colchões, lonas e roupas já estão sendo distribuídos pelas entidades assistenciais dos municípios.





CONFIRA O BOLETIM DA DEFESA CIVIL.