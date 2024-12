No Paraná, consultas públicas do programa Parceiro da Escola começam nesta sexta

As consultas do programa Parceiro da Escola iniciam nesta sexta-feira (6) e seguem no sábado e segunda-feira (7 e 9). Poderão participar como votantes pais e responsáveis, estudantes acima de 18 anos, professores e funcionários. Os votos serão impressos e a votação simultânea em todas as 177 escolas estaduais elegíveis para o programa. O horário é das 8h às 20h30 sexta e segunda-feira e das 8h às 17h no sábado.





A Seed-PR (Secretaria de Estado da Educação) ampliou as datas e horários com o objetivo de garantir a presença de toda a comunidade escolar na decisão, que envolve o futuro da gestão administrativa e educacional das 177 escolas estaduais. “O processo é baseado na transparência, inclusão e corresponsabilidade na definição de estratégias que impactam diretamente a qualidade do ensino e o ambiente escolar”, afirma o secretário da Educação, Roni Miranda.





De acordo com Miranda, o programa representará um salto na qualidade da Educação da rede estadual de ensino. "Com o Parceiro da Escola nossa intenção é proporcionar às instituições de ensino estaduais melhores condições de infraestrutura e gestão, permitindo que os educadores e diretores possam se dedicar integralmente ao desenvolvimento pedagógico, refletindo o compromisso do Governo do Estado com a educação pública de qualidade", assegura.





TRANSPARÊNCIA NA VOTAÇÃO





Para garantir a transparência nos processos de votação, as consultas públicas seguirão um modelo democrático. Participam, como membros das mesas consultivas, equipes técnicas dos NREs (Núcleos Regionais de Educação), professores e funcionários das escolas consultadas.





O processo contará com a participação de três comissões consultivas: a Comissão Central é responsável por organizar as votações, a Comissão Regional do NRE ajudará a divulgar o processo, além de receber e manter sob sigilo as atas de votação, e a Comissão Consultiva Local, que fará o acompanhamento in loco. Os votos serão depositados em urnas, que serão lacradas e ficarão sob responsabilidade do diretor das instituições. A abertura das urnas será realizada no dia 9 de dezembro, de acordo com a Resolução 7.789/2024.





PESQUISA





De acordo com uma sondagem contratada pela Secretaria da Educação junto ao Instituto Paraná Pesquisas, publicada recentemente, três em cada quatro paranaenses aprovam o programa Parceiro da Escola. O levantamento foi realizado entre os dias 24 de outubro e 11 de novembro com pais e responsáveis em municípios de 85 escolas que estão na área de abrangência do programa.





PARCEIRO DA ESCOLA





O programa da Secretaria da Educação tem a finalidade de melhorar a gestão administrativa e de infraestrutura de escolas estaduais mediante parceria com empresas especializadas em gestão educacional. As empresas ficarão responsáveis pelo gerenciamento administrativo de escolas selecionadas e pela gestão de terceirizados na limpeza e segurança. A lei que institui o programa foi sancionada em junho.





O projeto-piloto já é desenvolvido desde 2023 no Colégio Estadual Aníbal Khury, em Curitiba, e no Colégio Estadual Anita Canet, em São José dos Pinhais, na RMC (Região Metropolitana de Curitiba), totalizando 2,1 mil estudantes atendidos.





