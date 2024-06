No Paraná, empresa desenvolve pesquisa de sistema sonoro que afasta animais de ferrovias

O atropelamento de animais silvestres em rodovias e ferrovias é uma preocupação constante para a proteção da biodiversidade brasileira.





A empresa Rumo Logística, concessionária de ferrovias, está pesquisando e desenvolvendo uma nova medida de mitigação a partir da emissão de alertas sonoros antes da passagem dos trens, o que possibilitaria tempo hábil para fuga dos animais que estiverem sobre os trilhos.

Os testes iniciais foram realizados com o plantel de antas (Tapirus terrestris) do Refúgio Bela Vista (RBV), em Foz do Iguaçu (Oeste) entre 17 e 21 de junho. A expectativa é que o sistema contribua para a proteção da fauna nas ferrovias.





A Rumo Logística tem sede em Curitiba e administra milhares de quilômetros de malha ferroviária no País. Os dados de monitoramento de atropelamentos de fauna realizados pela empresa apontam que o grupo dos mamíferos é o mais atingido, principalmente espécies de médio e grande porte como a anta.

A realização da pesquisa no RBV ocorre pelo fato de ali haver número suficiente de antas para a participação em pesquisas científicas que buscam identificar quais estímulos sonoros ou ruídos são mais eficazes em afastá-los das ferrovias.





CONCENTRAÇÃO DE PASSAGENS DE ANIMAIS





De acordo com a médica-veterinária da equipe de meio ambiente da Rumo Logística, Luana Gobbo Mamede, o sistema será instalado em trechos chamados de hotspots, onde, segundo os estudos, há uma concentração de passagens de animais.





