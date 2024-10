No Paraná, liderança feminina ganha reconhecimento à frente das empresas

No Paraná, mais de 40% das empresas são lideradas por mulheres, de acordo com dados atualizados do Sebrae/PR, que leva em conta 713 mil empresas formais no estado - lideradas por mulheres. Com determinação e visão inovadora, estão transformando o cenário empresarial do estado, superando desafios e impactando positivamente a sociedade.





Em 19 de novembro é celebrado o Dia do Empreendedorismo Feminino e felizmente há motivos para celebrar, dada a trajetória de empreendedoras presentes em ramos tão distintos quanto competitivos em todo o País.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





Quando a jogadora de vôlei Vera Ramos Antunes deixou as quadras, o mercado não sabia o talento que a ex-oposta guardava. Presidente da Centrallimp e vice-presidente da Acil (Associação Comercial e Industrial de Londrina), revela uma folha de pagamento de 2 milhões para honrar.





Sua empresa está presente em seis estados e a empresária reconhece a grande responsabilidade que abraça diariamente. "Minha origem é humilde e o asseio de minha mãe é uma grande referência", diz.

Publicidade





Com mais de 25 anos no segmento de facilities, Antunes contrata profissionais para trabalhar em portarias, limpeza, recepção, jardinagem, entre outros - e considera que sua missão é otimizar os esforços das equipes para atingir os objetivos de expansão e solidificação da marca no Brasil.





"São profissionais que contratamos e treinamos para atuar em outras empresas, mas todos com registros profissionais e benefícios fornecidos pela Centrallimp", reforça. Com ampla atuação, sua marca está presente em indústrias, varejo, condomínios, órgãos públicos, escolas, universidades, clínicas, hospitais e escritórios.

Publicidade





Motivada pela inovação e criatividade, sua paixão é empreender e buscar novos desafios. Grande parte de suas conquistas estão ligadas à sua capacidade nata em liderar equipes, na expansão de novos negócios, planejamento estratégico e governança corporativa. Atualmente, são dois mil trabalhadores com carteira assinada pela Centrallimp.





Como vice-presidente da Acil , utiliza sua experiência profissional para, em parceria com a associação, criar alternativas inovadoras referentes às demandas dos associados e buscar maior representatividade das empresas perante os demais setores da sociedade.





Determinada em apoiar e orientar empreendedores no início de suas jornadas, Antunes também é Investidora Anjo na Smart Value Investment S/A desde 2017, além de participar da formação da Turma de Investidores Anjo junto com Sebrae PR e Harvard Angels Brasil, pois acredita no potencial da inovação brasileira.





Leia a reportagem completa na FOLHA DE LONDRINA: