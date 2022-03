No PR, pessoas com Síndrome de Down podem incluir símbolo no RG

A PCPR (Polícia Civil do Paraná) possibilita de forma online a inclusão do símbolo de deficiência intelectual na carteira de identidade dos portadores de Síndrome de Down. O serviço, disponibilizado recentemente, é acessível a todas as pessoas que já tenham o documento emitido no Paraná e pode ser acessado no site da PCPR.

Continua depois da publicidade

PUBLICIDADE





O símbolo de deficiências intelectuais é destinado a qualquer condição que se enquadre nessa designação. A inclusão facilita o acesso preferencial e o RG pode ser usado como comprovação oficial, dispensando a necessidade de apresentação de laudos e exames em situações em que são exigidos

Continua depois da publicidade





Símbolos de deficiência auditiva, visual e física também podem ser inseridos na carteira de identidade sem que o cidadão tenha de ir presencialmente a um posto de identificação. “O serviço garante agilidade no atendimento de pessoas com deficiência e evita deslocamentos desnecessários, trazendo acessibilidade e agilidade ao serviço”, destaca o delegado da PCPR e diretor do Instituto de Identificação do Paraná, Marcus Michelotto.