Nota Paraná contempla sete moradores de Londrina com prêmio de R$ 1.000

O Programa Nota Paraná contemplou sete consumidores de Londrina com o prêmio de R$ 1.000 e mais seis na região metropolitana do município, com o sorteio realizado nesta quinta-feira (9). Os ganhadores são moradores dos bairros Jardim Morumbi, Aeroporto, Jardim Olímpico, São Vicente, Jardim Santa Cruz, Jardim Claudia e Ouro Verde. Na região metropolitana, Arapongas (3), Assaí (1), Cambé (1) e Ibiporã (1) juntam-se aos municípios ganhadores.





Publicidade

Publicidade

No geral, em todo estado, 100 consumidores que cadastraram seu CPF (Cadastro de Pessoas Físicas) no ato de uma compra ganharam o valor de R$ 1.000 da premiação, espalhados em 42 municípios. O sorteio faz parte de uma ação da Sefa (Secretaria de Estado da Fazenda) para conscientizar o compartilhamento de dados fiscais.





Publicidade

Balanço da premiação





Publicidade

A capital, Curitiba, ficou com os dois ganhadores dos prêmios de maior valor, na quantia de R$ 100 mil e R$ 50 mil. De acordo com a Sefa, o prêmios de R$ 50 foram depositados para 15 mil participantes. Em Londrina, somando todas as premiações, o valor repassado aos consomidores no sorteio de outubro foi de R$ 151 mil.





Publicidade

Como participar





Publicidade

Participar do Programa Nota Paraná é simples: ao fazer compras nos estabelecimentos comerciais do Estado, os consumidores cadastrados devem solicitar a inclusão do CPF na nota fiscal. Essa prática possibilita acumular créditos, os quais podem ser transferidos para a conta bancária do participante ou utilizados para abater valores do Imposto sobre a IPVA (Propriedade de Veículos Automotores). Cada nota fiscal com CPF inserido gera bilhetes para concorrer nos sorteios mensais.





Para se cadastrar, basta acessar o site do Nota Paraná, clicar na opção “cadastre-se” e preencher a ficha com os dados pessoais, como CPF, data de nascimento, nome completo, CEP e endereço para criação da senha pessoal.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato





(Com informações da Agência de Notícias do Paraná)