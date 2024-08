Ocorrências de incêndios ambientais no Paraná estão próximos de número recorde

Enquanto o país assiste às cenas de cidades de vários estados sendo engolidas pelas fumaças de queimadas que ocorrem nas regiões do Amazonas, do Pantanal e do interior de São Paulo, o Paraná também vive o drama dos incêndios florestais e autoridades alertam que o Estado está prestes a bater o recorde desse tipo de ocorrências. O Corpo de Bombeiros do Paraná contabilizou até quinta-feira (22), 9.344 incêndios em vegetação no Estado, contra 4.011 situações semelhantes no mesmo período de 2023 (alta de 132%). Segundo a Faep (Federação da Agricultura do Estado do Paraná), o ano de 2019 foi o campeão de incêndios florestais, com 10.835 ocorrências, seguido por 2021 com 10.648 incidentes.





A Faep classifica que o principal motivo para o alto índice de incêndios florestais pelo Estado é a influência do La Niña, com temperaturas acima das médias históricas e períodos de estiagens prolongadas, condições favoráveis para as ocorrências. Esse cenário reforça a importância de se adotar ações preventivas, evitando que queimadas se alastrem, causando prejuízos e oferecendo riscos.

Cadastre-se em nossa newsletter CADASTRAR Obrigado por se inscrever! Em breve entraremos em contato

Publicidade

Publicidade





“Segundo nossos sindicatos rurais, temos registro de incêndios em diversas regiões do Paraná. Isso coloca em risco a produção agropecuária, nossas lavouras, aviários e granjas, assim como a vida das pessoas”, destaca o presidente interino do Sistema FAEP, Ágide Eduardo Meneguette. “Precisamos, urgentemente, do apoio do governo estadual e, principalmente, das prefeituras municipais, para a conscientizar as pessoas e também combater essas ocorrências”, complementa.