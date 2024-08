Oito empresas disputam licitação de projeto para duplicação de rodovia na região de Londrina

O DER/PR (Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná) realizou nesta terça-feira (6) a sessão de abertura de propostas da licitação para contratação da empresa responsável pela elaboração do anteprojeto de duplicação da PR-218, na região Norte. O anteprojeto envolve um trecho entre de 10,4 quilômetros entre do final da pista dupla em Arapongas (Região Metropolitana de Londrina) até o perímetro urbano de Sabáudia.

Análise de preços





Quinze empresas participaram da sessão por meio do portal de compras do governo federal, das quais sete foram desclassificadas por não atenderem aos requisitos previstos no edital. Com a conclusão desta etapa, a comissão de contratação do DER/PR vai analisar as propostas de preços e propostas técnicas das oito demais participantes, atribuindo uma nota a cada uma de acordo com os critérios do edital.

Publicidade





A lista final será publicada pelo DER/PR no dia 27 de agosto com a consequente convocação da empresa que obtiver a melhor nota, que deverá encaminhar a documentação exigida para análise e habilitação pela autarquia estadual, que é vinculada à Secretaria de Estado da Infraestrutura e Logística (Seil).







Um anteprojeto contempla os estudos, desenhos, memoriais e relatórios necessários para embasar a elaboração dos projetos básico e executivo de engenharia, ou para realizar uma contratação integrada, modalidade que contempla projetos e execução da obra em uma mesma empreitada.