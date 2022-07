Onça é capturada após aparecer em residência de Assaí

O centro de Assaí ficou movimentado na manhã desta sexta-feira (22), mas não por alguma liquidação no comércio. A rotina foi alterada pela presença de uma onça parda, que apareceu em uma casa na rua Getúlio Vargas no início do dia e só foi resgatada no começo da tarde.

A Polícia Ambiental foi avisada pelo próprio morador, mas pediu apoio para resgatar o animal. "Entramos em contato com os médicos veterinários da Unifil (Centro Universitário Filadélfia), que nos acompanharam até a cidade. Lá foi montada uma operação para que ela (onça) não escapasse", contou a soldado Anniely Souza Alves de Carvalho, relações públicas da 2ª Companhia de Batalhão da Força Verde de Londrina.



A onça se escondeu dentro um cômodo. Os policiais atiraram um dardo tranquilizante, usado para acalmar o felino. Mais calmo, foi trazido para Londrina. A Polícia Ambiental informou que o animal tem entre dois a três anos de idade e estava bem debilitado, inclusive com alguns ferimentos. Ainda não há data de quando ele será solto.