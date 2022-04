Ônibus não tinha autorização para transporte interestadual, diz ANTT

A ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres) informou que o ônibus que se envolveu no gravíssimo acidente na noite de quarta-feira (30) em Sapopema, no Norte Pioneiro do Paraná, não tinha autorização para transporte interestadual de trabalhadores. Onze pessoas morreram e outras 20 ficaram feridas.

O ônibus levava funcionários de uma empresa de manutenção de equipamentos que iriam trabalhar pelas próximas duas semanas no reparo de peças na unidade da Klabin que fica em Telêmaco Borba. O veículo havia saído por volta das 13h de quarta da cidade de Três Lagoas, no interior do Mato Grosso. O motorista teria perdido o controle em um trecho de curva e caído numa ribanceira.

Segundo a ANTT, o ônibus também consta como inativo para fretamento na relação de frota da empresa proprietária do veículo junto à base dados do Detran (Departamento de Trânsito). Além disso, não havia apólice de seguro de responsabilidade civil. “Em consulta ao sistema da ANTT não foi encontrado cadastro ativo do condutor Adilson Dias, motorista que veio a óbito no acidente”, destaca a nota enviada pela agência, que disse lamentar as mortes.





