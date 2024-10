Ônibus que levava estudantes a evento de tecnologia em Jacarezinho pega fogo

Um ônibus que levava diversos estudantes a um evento de tecnologia no município de Jacarezinho, no Norte Pioneiro, pegou fogo devido a uma falha mecânica, no início da tarde desta sexta-feira (18).





De acordo com a Seed (Secretaria Estadual de Educação do Paraná), o veículo pertence à frota escolar municipal de Jacarezinho e, no momento do incidente, transportava alunos do Centro Estadual de Educação Profissional Agrícola Mohamad Ali Hamzé, pertencente à rede estadual de ensino de Cambará, município da região.

A nota enviada à reportagem também ressalta que, de acordo com o Corpo de Bombeiros, o ônibus parou a tempo de que todos os passageiros desocupassem o veículo. Nenhum aluno ficou ferido na ocorrência.